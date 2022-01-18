Жильё до конца года получат ещё 542 дольщика
В Бурятии в 2022 году будут сданы ещё десять домов-долгостроев. Это пять домов объекта «Сити-строй» (215 квартир), два дома ПСК «Тамир» (96 квартир), один дом «Домстройкомплект» (90 квартир) и два дома «Промгражданстрой» (225 квартир). Так, до конца этого года 542 дольщика должны получить долгожданные квадратные метры жилья.
Об этом 17 января рассказали на встрече представители министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса региона и фонд поддержки граждан-участников долевого строительства на территории РБ.
Права застройщика указанных домов фонд получил в 2021 году: ЖСК «Новосёл» – 26 января; ООО «Домстройкомплект» – 24 марта; АО «Промгражданстрой» – 16 апреля; ООО «Сити-строй» – 31 мая; ООО ПСК «Тамир» – 18 июня.
Напомним, что в конце декабря прошлого года были сданы девять домов-долгостроев. В настоящее время проводится процедура уточнения площадей квартир, а в конце февраля-начале марта будут оформлены документы для передачи объектов «Новосёл», «Домстройкомплект» и «Тамир» дольщикам. Передача достроенных республикой объектов должна завершиться в первом квартале этого года при условии полной оплаты дольщиками построенного жилья. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ.
В этом году в Бурятии сдадут ещё десять домов-долгостроев
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