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Число заразившихся COVID-19 жителей Бурятии растёт

Число заразившихся COVID-19 жителей Бурятии растёт
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Выросло число пациентов, находящихся на амбулаторном лечении и под наблюдением

В Бурятии продолжается рост заболеваемости COVID-19. В управлении Роспотребнадзора накануне сообщили, что рост зафиксирован среди всех возрастных и социальных групп.

За минувшие сутки коронавирус выявили у 171 человека. Это на 22 больше, чем днём ранее. Так, позавчера был 141 новый заражённый, до этого их было и того меньше – 134, 131, 123, 121. Для сравнения, неделю назад, 10 января суточный прирост был 120 человек.

Общее число случаев заражений коронавирусом с начала пандемии в Бурятии достигло 78 763. Из них 46% (36 480) приходится на жителей Улан-Удэ.

Выздоровели за всё время 73 697. Накануне вылечились от ковида 76 жителей Бурятии.

Скончались за минувшие сутки семь больных коронавирусом. В оперштабе уточнили, что пятеро из них были старше 65 лет, двое – младше этого возраста (сколько точно им было лет, не раскрывается). Отметим, позавчера было восемь летальных исходов.

С начала пандемии коронавирус унёс жизни 2543 жителей Бурятии.

В стационарах республики сегодня получает лечение 791 пациент с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё (на 12 меньше, чем днём ранее). В отделениях реанимации находятся 103 пациента (из них старше 65 лет – 55 человек). На ИВЛ – 51 больной.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1029 коек: занято – 791, свободно 238 коек. Занятость коечного фонда составляет 76,9%.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1732 человека. За сутки таких пациентов прибавилось сразу на 100 человек.

Число контактных лиц на сегодня – 5897 человек.

В Бурятии на сегодня завершили первичную вакцинацию 451 665 человек. Повторную вакцинацию начали 94 324 жителей.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно о приходе в Бурятию омикрон-штамма. Выявлены первые четыре заболевших новым штаммом, который отличается высокой заразностью.

В связи с этим главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев призвал глав муниципальных образований, руководителей министерств, ведомств, учреждений и предприятий усилить профилактические меры.

- Сейчас важно внимательно отнестись к здоровью своих сотрудников, и лиц с малейшими проявлениями симптомов ОРВИ, а также контактных лиц не стоит допускать к работе. Кроме того, необходимо принять меры согласно указу главы Республики Бурятия в части перевода 30% сотрудников на удаленный режим работы, введения гибкого графика. Это необходимо для того, чтобы минимизировать контакты как на рабочих местах, так и в общественном транспорте, - призвал Ханхареев.

Оперштаб принял решение об отмене крещенских купаний в Улан-Удэ. «Это прежде всего связано с повышенной заразностью нового штамма, который в пять-семь раз более заразен предыдущего дельта-штамма. Так что любые массовые скопления, в том числе и на открытом воздухе запрещены. В случае, если население будет кучно располагаться на открытой местности, то многократно повышается заражение и распространение нового штамма коронавируса», - пояснили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

Также решением властей Прибайкальского района отменены крещенские купания в Свято-Троицком Селенгинском монастыре.

17 января глава Бурятии Алексей Цыденов прошёл ревакцинацию против коронавирусной инфекции вместе со своей супругой Ириной. Цыденов поставил вакцину уже в третий раз. 






коронавирус профилактика

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