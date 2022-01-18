Школьников научат работе с виртуальной и дополненной реальностью
Проект школы-интерната №21 на станции Танхой в Кабанском районе Бурятии получит поддержку фонда президентских грантов по итогам первого конкурса 2022 года. Более 470 тысяч рублей будут направлены на создание в школе класса виртуальных путешествий.
На средства гранта школа приобретёт оборудование виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности, а также обучит работе с этими технологиями педагогов и школьников. Класс виртуальных путешествий сделает доступными для воспитанников школы-интерната 3D-экскурсии по мировым достопримечательностям, обогатит возможности познавательного туризма в Танхое.
- Секция по созданию VR-продуктов будет действовать в течение учебного года и войдёт в программу ежегодной «Байкальской международной школы», - сообщает пресс-служба ВСЖД.
В интернате Бурятии появится класс виртуальных путешествий
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