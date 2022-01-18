 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 января

17 января

Популярное

В интернате Бурятии появится класс виртуальных путешествий

В интернате Бурятии появится класс виртуальных путешествий
Общество,  Фото:pixabay.com
Школьников научат работе с виртуальной и дополненной реальностью

Проект школы-интерната №21 на станции Танхой в Кабанском районе Бурятии получит поддержку фонда президентских грантов по итогам первого конкурса 2022 года. Более 470 тысяч рублей будут направлены на создание в школе класса виртуальных путешествий.

На средства гранта школа приобретёт оборудование виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности, а также обучит работе с этими технологиями педагогов и школьников. Класс виртуальных путешествий сделает доступными для воспитанников школы-интерната 3D-экскурсии по мировым достопримечательностям, обогатит возможности познавательного туризма в Танхое.

- Секция по созданию VR-продуктов будет действовать в течение учебного года и войдёт в программу ежегодной «Байкальской международной школы», - сообщает пресс-служба ВСЖД.
школа интернат виртуальная реальность Бурятия ВСЖД Кабанский район

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области проведут «Свадьбу на льду»
В Иркутской области проведут «Свадьбу на льду»
Общество, 18.01.2022
В церемонии примут участие восемь пар молодожёнов
В Чите начнут строить новый микрорайон
В Чите начнут строить новый микрорайон
Общество, 18.01.2022
Комплексную застройку 7-го микрорайона на КСК планируют начать в 2022 году
В Туве из-за COVID-19 запретили массовые мероприятия
В Туве из-за COVID-19 запретили массовые мероприятия
Общество, 18.01.2022
Запрет будет действовать до 1 апреля
В Бурятии зарегистрировали ещё одну «королевскую» двойню
В Бурятии зарегистрировали ещё одну «королевскую» двойню
Общество, 18.01.2022
Арина и Максим родились в Мухоршибирском районе республики
Забайкалье получило 1,8 миллиардов рублей на защиту от паводков
Забайкалье получило 1,8 миллиардов рублей на защиту от паводков
Общество, 18.01.2022
На эти средства построят гидротехнические сооружения на реках Кия, Алеур и Хилок
На части приаэродромной территории Иркутска разрешили строительство жилья
На части приаэродромной территории Иркутска разрешили строительство жилья
Общество, 18.01.2022
Также в секторе 7.1 допускается строительство или реконструкция социальных объектов
В Улан-Удэ ветер сорвал баннер над дорогой
В Улан-Удэ ветер сорвал баннер над дорогой
Общество, 18.01.2022
Инцидент произошёл в центре города
В этом году в Бурятии сдадут ещё десять домов-долгостроев
В этом году в Бурятии сдадут ещё десять домов-долгостроев
Общество, 18.01.2022
Жильё до конца года получат ещё 542 дольщика
Стартовали продажи по программе туристического кешбэка
Стартовали продажи по программе туристического кешбэка
Общество, 18.01.2022
Пятое окно продаж продлится до 12 апреля
Открыта запись в новые детсады Улан-Удэ
Открыта запись в новые детсады Улан-Удэ
Общество, 18.01.2022
Сделать это можно несколькими способами
Забайкальские лучники завоевали шесть медалей на чемпионате России
Забайкальские лучники завоевали шесть медалей на чемпионате России
Общество, 18.01.2022
Из них три награды на счету Кирилла Смирнова
В Чите для купальщиков в Крещение развернут полевую кухню
В Чите для купальщиков в Крещение развернут полевую кухню
Общество, 18.01.2022
Также будут развёрнуты пункты обогрева
Крещенские купания состоятся в нескольких районах Бурятии
Крещенские купания состоятся в нескольких районах Бурятии
Общество, 18.01.2022
Патрульные группы будут выявлять несанкционированные купели

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^