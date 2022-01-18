Крещенских купаний у стен монастыря в Бурятии не будет

Крещенских купаний в Свято-Троицком Селенгинском монастыре, который находится в Прибайкальском районе Бурятии, не будет. Об этом в соцсети сообщил игумен Алексий.
- К сожалению, глава района вынес своё отрицательное решение. Купания запрещены. Мы подготовили для вас за 10 дней всё необходимое для купаний в трёх купелях: холодной на улице, холодной в тёплой палатке, и все другие условия. Мы вас всех очень ждали! Но, к сожалению, по нашим общим грехам, уже второй год в Бурятии, как и многих других регионах России, крещенские купания отменили. Мы потрудились, понесли и немалые материальные затраты. Но не жалеем, что сделали все это, так как совесть наша чиста – мы совершили всё, что могли для подготовки монастыря к празднику Крещения и приёму вас, наших дорогих гостей, - написал игумен Алексий.
Но богослужение на Крещение в монастыре всё равно будет. Также состоится выход крестным ходом на реку Селенгу для освящения иордани. После запустят праздничный салют, состоится раздача освящённой воды.
- Приезжайте, поддержите нас в нашей скорби, что сделанное нами не принесло ожидаемого плода. И одновременно прославьте в нашей обители вместе с нами Господа нашего Иисуса Христа, крестившегося от Иоанна на Иордани! – заключил игумен Алексий.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне оперштаб принял решение об отмене крещенских купаний в Улан-Удэ. Под вопросом были купания в Прибайкальском, Селенгинском, Тункинском районах и городе Северобайкальске.
В управлении республиканского Роспотребнадзора объяснили эти запреты тем, что выявленный штамм коронавируса «омикрон» в несколько раз заразнее и в толпе может активно распространяться.
Накануне стало известно о первых в Бурятии четырёх больных омикрон-штаммом коронавируса.
Фоторепортаж с последних крещенских купаний у стен монастыря, состоявшихся в начале 2020 года, можно посмотреть по ссылке.