В Бурятии организации добывали ископаемые с нарушениями

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Виновникам назначили штрафы



Как выяснила проверка, проведённая сотрудниками прокуратуры, Бурприроднадзора и администрации Кабанского района, два общества с ограниченной ответственностью нарушали закон в сфере недропользования.



Одно из юридических лиц осуществляло работы по добыче песчано-гравийной смеси вблизи села Шергино, не имея лицензии на этот вид деятельности. Кроме того, с нарушением производились работы в водоохранной зоне реки Харауз.



Другое общество проводило разведку и добычу песчано-гравийных пород на участке недр «Шергино» с нарушениями условий лицензии. Недропользователь в течение 30 дней с момента государственной регистрации лицензии не поставлен на учёт в качестве налогоплательщика. Правоустанавливающих документов на земельный участок на момент проверки не имелось, арендная плата за пользование участком до начала работ не была произведена.



Руководители обществ привлечены к административной ответственности. Виновным назначены штрафы.



Постановления вступили в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

