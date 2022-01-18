Виновникам назначили штрафы
Как выяснила проверка, проведённая сотрудниками прокуратуры, Бурприроднадзора и администрации Кабанского района, два общества с ограниченной ответственностью нарушали закон в сфере недропользования.
Одно из юридических лиц осуществляло работы по добыче песчано-гравийной смеси вблизи села Шергино, не имея лицензии на этот вид деятельности. Кроме того, с нарушением производились работы в водоохранной зоне реки Харауз.
Другое общество проводило разведку и добычу песчано-гравийных пород на участке недр «Шергино» с нарушениями условий лицензии. Недропользователь в течение 30 дней с момента государственной регистрации лицензии не поставлен на учёт в качестве налогоплательщика. Правоустанавливающих документов на земельный участок на момент проверки не имелось, арендная плата за пользование участком до начала работ не была произведена.
Руководители обществ привлечены к административной ответственности. Виновным назначены штрафы.
Постановления вступили в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии организации добывали ископаемые с нарушениями
Общество, Фото:
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