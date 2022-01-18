В деле разбиралась прокуратура
Отбывающий наказание мужчина обратился в Бурятскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
У осуждённого в период выполнения трудовых обязанностей в колонии строгого режима выявлено заболевание, требующее длительного лечения, в связи с чем его перевели в лечебно-исправительное учреждение.
Администрация учреждения, где ранее отбывал наказание осуждённый, своевременно не представила сведения в фонд социального страхования для оплаты ему пособия по временной нетрудоспособности.
В этой связи специализированный прокурор внёс представление начальнику исправительной колонии № 2 УФСИН России по Бурятии, по результатам рассмотрения которого осуждённому выплачено пособие в размере 64 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии осуждённому не оплатили больничный
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