В Бурятии осуждённому не оплатили больничный

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В деле разбиралась прокуратура



Отбывающий наказание мужчина обратился в Бурятскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.



У осуждённого в период выполнения трудовых обязанностей в колонии строгого режима выявлено заболевание, требующее длительного лечения, в связи с чем его перевели в лечебно-исправительное учреждение.



Администрация учреждения, где ранее отбывал наказание осуждённый, своевременно не представила сведения в фонд социального страхования для оплаты ему пособия по временной нетрудоспособности.



В этой связи специализированный прокурор внёс представление начальнику исправительной колонии № 2 УФСИН России по Бурятии, по результатам рассмотрения которого осуждённому выплачено пособие в размере 64 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

