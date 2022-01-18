Рысёнок пробрался в сарай жителя Бурятии





17 января в «Байкальский заповедник» позвонил житель села Новый Заган Мухоршибирского района Бурятии и сообщил, что к нему в сарай, где находятся дрова, пробралась рысь. Зверь сидел на поленнице, а сельчанини попросил помощи госинспекторов.- Приехав по адресу в сарае, мы обнаружили небольшого рысёнка. Изловив его, мы отвезли его на территорию заказника «Алтачейский». Отпустив и оставив ему немного сырого мяса на первое время, мы удалились от него, чтобы не беспокоить и так перенёсшего стресс котёнка, - написал на своей странице в соцсети госинспектор Сергей Красиков.Он пообещал, что в дальнейшем постарается понаблюдать за котёнком, сможет ли он самостоятельно добывать себе пропитание, по возможности будут подкармливать рысёнка.