Рысёнок пробрался в сарай жителя Бурятии

Зверёк сидел на поленнице
17 января в «Байкальский заповедник» позвонил житель села Новый Заган Мухоршибирского района Бурятии и сообщил, что к нему в сарай, где находятся дрова, пробралась рысь. Зверь сидел на поленнице, а сельчанини попросил помощи госинспекторов.
- Приехав по адресу в сарае, мы обнаружили небольшого рысёнка. Изловив его, мы отвезли его на территорию заказника «Алтачейский». Отпустив и оставив ему немного сырого мяса на первое время, мы удалились от него, чтобы не беспокоить и так перенёсшего стресс котёнка, - написал на своей странице в соцсети госинспектор Сергей Красиков.
Он пообещал, что в дальнейшем постарается понаблюдать за котёнком, сможет ли он самостоятельно добывать себе пропитание, по возможности будут подкармливать рысёнка.
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