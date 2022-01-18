Акция проходит по всему миру
Национальный музей Бурятии приглашает любителей фотографироваться присоединиться к международной акции «Музейное селфи» (0+). Акция проходит 19 января по всему миру начиная с 2014 года.
Сотрудники национального музея отмечают, что посетители могут делать селфи на фоне зданий музеев, экспозиций и экспонатов с хэштегами #MuseumSelfie #МузейноеСелфи #КультурноеСелфи #CultureSelfie, а также @muzeyrb и #нацмузей03.
Публиковать свои селфи пользователи соцсетей могут «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, Instagram, Twitter. Хештег акции в русскоязычном Интернете: #МузейноеСелфи.
А самый креативный участник получит приз: два билета на выставку «Серебряный век ювелиров России» (0+) в Музее истории Бурятии и фирменный календарь музея «Атлас тибетской медицины» на 2022 год.
Жителей Бурятии приглашают сделать «музейное селфи»
Общество, Фото:
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