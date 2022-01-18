Походы проходят очень интересно и дружно, говорит директор центра
Городской центр детско-юношеского туризма Улан-Удэ три года подряд участвует в конкурсе по созданию новых мест дополнительного образования федерального проекта «Успех каждого ребёнка», сообщает пресс-служба мэрии.
Так, в 2020 году центр выиграл конкурс по двум программам дополнительного образования «Школа выживания» и «Юный спасатель», благодаря чему было открыто более 400 мест для улан-удэнских школьников. Для реализации проекта было выделено более 1,1 млн рублей и закуплено туристическое снаряжение, улучшена материально-техническая база.
- Наши воспитанники получают знания по темам «Медицинская подготовка», «Правила дорожного движения», «Топография и ориентирование», «Горная подготовка», «Техника пешеходного туризма», - отметил директор центра детско-юношеского туризма Батор Чимитов.
В 2021 году по программе «Велосипедные тропы» было открыто 180 мест. Также закуплено оборудование на сумму более 1 млн рублей – 15 велосипедов, рации, принтер, фотоаппарат, палатки, спальники, туристские карабины, спутниковый телефон и другое необходимое оборудование.
- Наши велопоходы проходят очень интересно и дружно. Мы учимся преодолевать сложности на маршрутах, знакомимся с окружающей нас природой и сейчас очень ждем наступления теплого времени года, чтобы снова отправиться в поход, - рассказал воспитанник центра детско-юношеского туризма Вячеслав.
В 2022 году центр также получит оборудование необходимое для водных сплавов в рамках образовательной программы «Водный туризм».
В учреждении отмечают, что в центре увеличился охват разными видами туризма, успешно развиваются несколько направлений: пеший, водный и велотуризм. Полученное оборудование будет использовано для проведения туристских соревнований на городском и республиканском уровнях.
Центр туризма Улан-Удэ получит оборудование для водных сплавов
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