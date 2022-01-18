Конкурс пройдёт в дни Сагаалгана
В Бурятии пройдёт межрегиональный конкурс «Баатар. Дангина – 2022» (0+). Мероприятие состоится в дни празднования Сагаалгана .
В конкурсе «Баатар. Дангина – 2022» примут участие молодые таланты из Республики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
Согласно условиям конкурса, в нем могут принять участие представители любых национальностей, владеющие бурятским языком и знающие бурятскую культуру.
«Баатар. Дангина – 2022» пройдет в следующих номинациях:
- «Хүүгэн Баатар» (6–10 лет);
- «Хүүгэн Дангина» (6–10 лет);
- «Эдир Баатар» (11–15 лет);
- «Эдир Дангина» (11–15 лет);
- «Баатар» (16–25 лет);
- «Дангина» (16–20 лет).
Гала-концерт и церемония награждения победителей состоится 14 февраля 2022 года в Бурятском драматическом театре им. Х. Намсараева.
Победительницам в номинации «Дангина» будут вручены эксклюзивные короны ручной работы, изготовленные талантливым мастером, ювелиром Владимиром Табитуевым. Победители же в номинации «Баатар» получат специальные призы от оргкомитета конкурса.
Подробная информация и положение конкурса размещены на сайте республиканского центра народного творчества. Мероприятие пройдет в рамках Года культурного наследия народов России.
В Бурятии Дангина-2022 получит эксклюзивную корону
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