В Бурятии Дангина-2022 получит эксклюзивную корону

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Конкурс пройдёт в дни Сагаалгана



В Бурятии пройдёт межрегиональный конкурс «Баатар. Дангина – 2022» (0+). Мероприятие состоится в дни празднования Сагаалгана .



В конкурсе «Баатар. Дангина – 2022» примут участие молодые таланты из Республики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.



Согласно условиям конкурса, в нем могут принять участие представители любых национальностей, владеющие бурятским языком и знающие бурятскую культуру.



«Баатар. Дангина – 2022» пройдет в следующих номинациях:



- «Хүүгэн Баатар» (6–10 лет);

- «Хүүгэн Дангина» (6–10 лет);

- «Эдир Баатар» (11–15 лет);

- «Эдир Дангина» (11–15 лет);

- «Баатар» (16–25 лет);

- «Дангина» (16–20 лет).



Гала-концерт и церемония награждения победителей состоится 14 февраля 2022 года в Бурятском драматическом театре им. Х. Намсараева.



Победительницам в номинации «Дангина» будут вручены эксклюзивные короны ручной работы, изготовленные талантливым мастером, ювелиром Владимиром Табитуевым. Победители же в номинации «Баатар» получат специальные призы от оргкомитета конкурса.



Подробная информация и положение конкурса размещены на сайте республиканского центра народного творчества. Мероприятие пройдет в рамках Года культурного наследия народов России.



