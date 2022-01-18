Турнир состоится в Международный женский день
8 марта 2022 года на западном берегу Байкала в посёлке Большое Голоустное Иркутской области пройдет хоккейный матч с участием профессиональных хоккеистов со всего мира (0+). Анонсирует предстоящее событие пресс-служба Прибайкальского национального парка. Подробности станут известны позже.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в прошлом году на льду Байкала в такое же время состоялся звёздный хоккейный матч.
Инициатором спортивной встречи стал легендарный советский хоккеист, председатель всероссийского общества охраны природы, посол ЮНЕП, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов. Хоккейный матч стал одним из первых мероприятий Года Байкала в Иркутской области, который стартовал 7 марта 2021 года в посёлке Листвянка.
Тогда в состав команд вошли известные хоккеисты Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Александр Якушев, Андрей Коваленко. Почётными гостями матча стали руководитель федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, глава российского офиса ЮНЕП Владимир Мошкало и другие, в том числе посол Великобритании в России госпожа Дебора Броннерт, посол Португалии в России господин Паулу Визеу Пинейру.
На льду Байкала состоится звёздный хоккейный матч
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