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Россияне с инвалидностью смогут получать компенсацию полиса ОСАГО автоматически

Россияне с инвалидностью смогут получать компенсацию полиса ОСАГО автоматически
Общество,  Фото:pexels.com
Соответствующее постановление правительства подписано и вступило в силу

Люди с ограничениями по здоровью смогут получать компенсацию половины стоимости полиса ОСАГО автоматически, без подачи документов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Глава кабмина отметил, что для людей с инвалидностью особенно важно, чтобы взаимодействие с государством было максимально простым и не требовало хождения по инстанциям.

- С этого года инвалиды смогут проактивно получать компенсации по ОСАГО. Соответствующее постановление правительства подписано и вступило в силу, - сказал Мишустин.

Мишустин пояснил, что речь идёт о людях с ограничениями по здоровью и законных представителях детей с инвалидностью, которым автомобиль нужен по медицинским показаниям. По закону им возвращают половину стоимости полиса ОСАГО, сообщает ТАСС.


инвалиды ОСАГО

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