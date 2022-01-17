Соответствующее постановление правительства подписано и вступило в силу
Люди с ограничениями по здоровью смогут получать компенсацию половины стоимости полиса ОСАГО автоматически, без подачи документов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Глава кабмина отметил, что для людей с инвалидностью особенно важно, чтобы взаимодействие с государством было максимально простым и не требовало хождения по инстанциям.
- С этого года инвалиды смогут проактивно получать компенсации по ОСАГО. Соответствующее постановление правительства подписано и вступило в силу, - сказал Мишустин.
Мишустин пояснил, что речь идёт о людях с ограничениями по здоровью и законных представителях детей с инвалидностью, которым автомобиль нужен по медицинским показаниям. По закону им возвращают половину стоимости полиса ОСАГО, сообщает ТАСС.
Россияне с инвалидностью смогут получать компенсацию полиса ОСАГО автоматически
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