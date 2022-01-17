В Бурятии лесники нашли шишки в форме сердца





В Бурятии продолжается сбор шишки сосны для восстановления леса. Сотрудники Хандагатайского лесхоза во время сбора обнаружили сросшиеся в форме сердца шишки, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.- Сначала мы встречали одиночно висящие такие шишечки, а потом обнаружили сосну, на которой были только такие шишки. Это естественное явление в природе, которое встречается довольно редко. Такие шишки не подойдут для дальнейшей переработки и получения семян, - рассказала специалист Хандагатайского лесхоза Вера Сотникова.Необычные шишки в форме сердца лесники оставили на хранение у себя в лесхозе. После того, как они раскроются, специалисты смогут узнать, сколько семян хранится в таких шишечках.Сотрудники Хандагатайского лесхоза собрали уже тонну сосновых шишек и планируют собрать ещё около двуъ тонн. Из шишек лесники получат семена, которые посеют на лесных питомниках, а затем высадят сеянцы на погибших от пожаров территориях.В прошлом году лесники Бурятии заготовили 700 кг семян лесных растений, при плане в 400 кг, чтобы восстановление леса можно было проводить даже в неурожайные годы.