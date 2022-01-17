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Региональная премия «Серебряный Лучник» – Дальний Восток объявила шорт-лист

Региональная премия «Серебряный Лучник» – Дальний Восток объявила шорт-лист
Общество, 
Имена победителей объявят в конце января

В шорт-лист региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Дальний Восток вошли коммуникационные проекты из Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Якутска, Магадана и Елизово.

Экспертное жюри премии определит победителей 26 января по итогам публичных защит проектов. Обладатель Гран-при регионального конкурса войдёт в шорт-лист национальной премии «Серебряный Лучник», а 10 проектов будут рекомендованы к участию в федеральном конкурсе без внесения регистрационного взноса.

Номинация «ESG-коммуникации: экология, социальное развитие и корпоративное управление» (здесь и далее проекты — в алфавитном порядке)

• Зеленый сквер, головное отделение по Хабаровскому краю Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк России», Хабаровск
• Презентация печатной и аудиокниги эвенкийских сказок, отдел по связям с общественностью филиала ПАО «МТС» в регионах Дальнего Востока, Хабаровск
• Север. Край добрых дел, Nordgold, Республика Саха (Якутия)

Номинация «Маркетинговые коммуникации»

• Комарова. Ребрендинг семейной фермы, брендинговое агентство A.STUDIO, Магадан
• «Меняем жизнь людей». Первый сериал о том, куда приводят мечты и спутниковый интернет, РТКОММ, Москва
• Мурал «Миллионка», ООО «33 плюс 1», Владивосток
• Рекламная кампания по популяризации корейских товаров на Дальнем Востоке, коммуникационное агентство INK, Владивосток

Номинация «Коммуникации в благотворительности»

• Открытка добра, digital-агентство «Play», Якутск
• Прогулка с врачом — Доктор Смех, Региональный центр общественного здоровья Приморского края, Владивосток
• Создание любительского театра особенных людей «Ключ», Хабаровский благотворительный фонд «Счастливое детство», Хабаровск

Номинация «Продвижение государственных и общественных программ»

• Забытое путешествие: фотографии Петра Шимкевича, XIX век, ХКМОО КМНС «Феникс Амура», Хабаровск
• Школа защитников природы, ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник», Елизово
• Я так вижу. Два взгляда на другого человека, АНО «Городское экспертное сообщество», Хабаровск

Номинация «Развитие и продвижение территорий»

• «Берег». Книжный фестиваль в Благовещенске, АООО «Социальная инициатива» при участии Ассоциации «Межрегиональная федерация чтения», Благовещенск
• Мы — Дальний Восток!, Управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока
• Посмотри на Владивосток, Вита Vitagra Маслий, Владивосток

Номинация «Антикризисные коммуникации»

• Фестиваль немецкой культуры и немецкого языка во Владивостоке. Как искусство преодолело закрытые границы и «удаленку», Гёте-Институт в Новосибирске
• Истории о науке, отдел связей с общественностью Приморского океанариума — филиала ННЦМБ ДВО РАН, Владивосток
• II Российско-Китайский онлайн-фестиваль «Студенческий голос», радиостанция «Владивосток FM» и Государственная телерадиокомпания провинции Цзилинь (КНР)

Победители премии «Серебряный Лучник» – Дальний Восток будут объявлены на церемонии награждения, которая пройдёт 26 января в онлайн-формате.

Справка:

Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена в июне 1997 года Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью (РАСО). За 24 года в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 6000 проектов. «Серебряный Лучник» – Дальний Восток проводится с 2011 года. За это время в конкурсе приняли участие более 300 проектов.
   

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