От победительницы Алиса отстала на 19 секунд
Спортсменка из Бурятии, мастер спорта России, международного класса Алиса Жамбалова выступает на четвёртом этапе кубка России, который проходит в Малиновке. В гонке преследования классическим стилем на 10 км Алиса завоевала серебро.
От победительницы Алии Иксановой из Татарстана бурятская лыжница отстала на 19,5 секунд. Бронзу взяла лыжница из Петербурга Анастасия Фалеева.
Алиса Жамбалова за последние два месяца стала призёром ряда всероссийских турниров, в том числе этапа континентального Кубка FIS Восточной Европы. К сожалению, в этом году в олимпийскую сборную бурятская спортсменка пробиться не сумела.
Алиса Жамбалова взяла серебро на этапе Кубка России
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