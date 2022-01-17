Местами ожидается порывистый ветер
В ближайшие три дня в Бурятии сохранится морозная погода. Ночные температуры достигнут -46 градусов, порывы ветра достигнут 14 м/с. Синоптики опубликовали подробный прогноз погоды.
По данным Бурятского гидрометцентра, завтра, 18 января, по республике переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -23,-28, местами -33,-38, по Прибайкалью и югу -14,-19, по северу до -46, днём -14,-19, местами -4,-9, по северной половине -24,-29.
В среду, 19 января, переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -15,-20, местами -23,-28, по северу до -33,-38, днём -11,-16, местами -3,-8, по крайнему северу -21,-26.
В четверг, 20 января, по республике также переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -20,-25, местами -10,-15, по северу до -30,-35, днём -11,-16, местами -5,-10, по крайнему северу -21,-26.
19 января православный мир отмечает праздник Крещения Господне. В этот день Церковь вспоминает момент крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Согласно традициям, на Крещение обязательно нужно помыться и смыть с себя грехи. Многие также приходят на купание в проруби. Как сообщал «Байкал-Dailу», сегодня стало известно об отмене крещенских купаний в Улан-Удэ из-за роста заболеваемости коронавирусом и первыми случаями омикрон-штамма. Пока планируются купели в Прибайкальском, Селенгинском, Тункинском районах и городе Северобайкальск.
В Бурятии ударят крещенские морозы
Общество, Фото:
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