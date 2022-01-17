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Появились субсидированные авиабилеты из Читу в Москву и Санкт-Петербург

Появились субсидированные авиабилеты из Читу в Москву и Санкт-Петербург
Общество,  Фото:pixabay.com
В настоящее время их продажу запустили две авиакомпании

Забайкальцы могут купить субсидированные билеты по специальному тарифу по маршрутам Чита – Москва и Чита – Санкт-Петербург при предъявлении прописки. Продажа билетов уже запущена. Об этом заявил министр строительства дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрий Ватагин.

- Билет на самолёт из Читы в Москву при предъявлении прописки в Дальневосточном федеральном округе можно будет купить от 6500 рублей, до Санкт-Петербурга – от 9000 рублей. В настоящее время продажу субсидированных билетов запустили две авиакомпании «S7» и «Уральские авиалинии», в дальнейшем к ним добавятся ещё две компании, – пояснил Дмитрий Ватагин.

Он отметил, что сумма субсидии для авиакомпании по всем направлениям в 2022 году составит 918,4 миллиона рублей. Планируется, что сниженным тарифом за год смогут воспользоваться более 100 тысяч человек.

Напомним, в Забайкальском крае также субсидируются 11 дальномагистральных направлений для льготных категорий граждан, а также все перелёты внутри региона для всех категорий. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
авиаперевозки Чита ДФО

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