В Улан-Удэ становится трендом возвращение ценных вещей хозяевам
Дважды в сутки опубликованы в соцсети благодарности горожанам за утерянные ценные вещи. Пользователи отмечают, что в Южной Корее, например, возврат утерянных вещей - привычное явление, более половины (где-то 75%) всех потерянных вещей благополучно возвращаются их хозяевам.
В Улан-Удэ вернули хозяевам ключи от машины и банковскую карту.
- Хочу выразить огромную благодарность девушке, которая нашла и отдала ключи от машины админу ТЦ «Форум». Спасибо большое от всей души, счастья здоровья, удачи вам девушка, - опубликован в «Анониме 03» благодарственный пост.
Также написала в соцсети благодарность родительница девочки, потерявшей банковскую карту. Школьница ехала на автобусе №134, где и потеряла карту.
- Спустя несколько часов на конечной мы дождались этот автобус, и добрая женщина-кондуктор отдала ей её карту. Вот такие добрые кондукторы у нас в городе, спасибо ей огромное, что нашла и подобрала, - поблагодарила женщина работника общественного транспорта.
Попросить премию за находку законом не возбраняется, сообщает «Российская газета».
- Когда стоимость находки понятна, человек вправе попросить пятую часть. Когда цена туманна, но вещь нужна и любима, о сумме надо договариваться – рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
Кристально честный человек, безусловно, отдаст все просто так. Сделать доброе дело - само по себе удовольствие, которое не купишь ни за какие деньги. Как пояснила юрист, правила расчёта премии за находку прописаны в статье 229 Гражданского кодекса.
Улан-удэнцам возвращают потерянные вещи честные горожане
Общество, Фото:
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