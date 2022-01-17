В Бурятии назвали «Бойцов года» по муайтай

Общество, Фото: пресс-служба ФТБМ РБ

Обладателями титула стали Кристина Новокрещённых и Саян Арамхиев



В Бурятии федерация тайского бокса республики выбрала лучших бойцов 2021 года.



У мужчин «Бойцом года» был признан мастер спорта России Саян Арамхиев. В прошлом году он стал бронзовым призёром чемпионата Росси по тайскому боксу.



У женщин «Бойцом года» стала мастер спорта России Кристина Новокрещённых. В 2021 году она завоевала титул чемпионки России по тайскому боксу.



У старших юношей звание «Боец Года» получил бронзовый призёр первенства России и серебряный призёр всероссийского турнира «Кузбасс против наркотиков» Владислав С.



Серебряный призёр первенств мира и России по тайскому боксу, победитель XIII открытых всероссийских юношеских игр боевых искусств Екатерина К. стала «Бойцом года» у юниорок.



Победитель всероссийского турнира «Кузбасс против наркотиков» и бронзовый призёр всероссийского турнира «Кубок Содружества» Егор Г. был выбран «Бойцом года» среди юношей.



У девушек этот титул получила серебряный призёр первенства мира и победитель первенства России Дарья Е.

