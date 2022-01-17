Обладателями титула стали Кристина Новокрещённых и Саян Арамхиев
В Бурятии федерация тайского бокса республики выбрала лучших бойцов 2021 года.
У мужчин «Бойцом года» был признан мастер спорта России Саян Арамхиев. В прошлом году он стал бронзовым призёром чемпионата Росси по тайскому боксу.
У женщин «Бойцом года» стала мастер спорта России Кристина Новокрещённых. В 2021 году она завоевала титул чемпионки России по тайскому боксу.
У старших юношей звание «Боец Года» получил бронзовый призёр первенства России и серебряный призёр всероссийского турнира «Кузбасс против наркотиков» Владислав С.
Серебряный призёр первенств мира и России по тайскому боксу, победитель XIII открытых всероссийских юношеских игр боевых искусств Екатерина К. стала «Бойцом года» у юниорок.
Победитель всероссийского турнира «Кузбасс против наркотиков» и бронзовый призёр всероссийского турнира «Кубок Содружества» Егор Г. был выбран «Бойцом года» среди юношей.
У девушек этот титул получила серебряный призёр первенства мира и победитель первенства России Дарья Е.
В Бурятии назвали «Бойцов года» по муайтай
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