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В Бурятии назвали «Бойцов года» по муайтай

В Бурятии назвали «Бойцов года» по муайтай
Общество,  Фото:пресс-служба ФТБМ РБ
Обладателями титула стали Кристина Новокрещённых и Саян Арамхиев

В Бурятии федерация тайского бокса республики выбрала лучших бойцов 2021 года.

У мужчин «Бойцом года» был признан мастер спорта России Саян Арамхиев. В прошлом году он стал бронзовым призёром чемпионата Росси по тайскому боксу.

У женщин «Бойцом года» стала мастер спорта России Кристина Новокрещённых. В 2021 году она завоевала титул чемпионки России по тайскому боксу.

У старших юношей звание «Боец Года» получил бронзовый призёр первенства России и серебряный призёр всероссийского турнира «Кузбасс против наркотиков» Владислав С.

Серебряный призёр первенств мира и России по тайскому боксу, победитель XIII открытых всероссийских юношеских игр боевых искусств Екатерина К. стала «Бойцом года» у юниорок.

Победитель всероссийского турнира «Кузбасс против наркотиков» и бронзовый призёр всероссийского турнира «Кубок Содружества» Егор Г. был выбран «Бойцом года» среди юношей.

У девушек этот титул получила серебряный призёр первенства мира и победитель первенства России Дарья Е.
тайский бокс Бурятия спорт

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