В Улан-Удэ планируют разгрузить магистрали

Проблему планируют решить строительством подземных путепроводов
В Улан-Удэ ищут варианты решений разгрузки магистралей в центре и в направлении 100-х кварталов. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Игорь Шутенков.
- Территория нашего города географически разделена, как и искусственной преградой для строительства автодорог - Транссибирской магистралью, так и естественными преградами - реками Селенга и Уда. Как вы знаете, сейчас строится очень важный для Улан-Удэ объект – третий мост через реку Уда, который можно смело назвать будущим транспортным сердцем города. Третий мост свяжет все районы и значительно разгрузит автомобильные потоки, - написал Игорь Шутенков.
По его словам, власти уже начали готовиться к моменту завершения строительства третьего моста. В течение года проектно-аналитический комитет готовил разные пути и способы дополнительной разгрузки городских дорог. Градоначальник рассказал о некоторых из них.
В Октябрьском районе в качестве единого каркаса с третьим мостом прорабатывается возможность строительства подземного путепровода через железнодорожные пути в микрорайон Комушка. Предполагается, что этот путепровод разгрузит существующий переезд в микрорайон Горький и также значительно уменьшит транспортные потоки на улицах Бабушкина и Терешковой.
В Советском районе планируют создать подземный путепровод через железнодорожные пути в районе микрорайоне Шишковка, который соединит улицы Левченко и Борсоева. При реализации проекта значительно разгрузится проспект 50-лет Октября и центральные дороги.
- Данные мероприятия ранее уже были включены в генеральный план и стратегические программы развития города. По этим проектам в настоящее время заключены муниципальные контракты на разработку технико-экономического обоснования строительства. По итогам ТЭО будут подготовлены данные для разработки проектной документации по строительству объектов. Большую поддержку нам оказывает правительство Бурятии в лице заместителя председателя правительства по развитию инфраструктуры Евгения Луковникова, - уточнил Игорь Шутенков.
На стадии завершения находится технико-экономическое обоснование по строительству моста через Селенгу с выходом на Поселье.
Как сообщал «Байкал-Daily», мост в Поселье запланирован шестиполосным. Кроме автомобильных дорог, предусматривают трамвайные пути.
Горожанам понравились идеи, озвученные мэром. Своим мнением подписчики делились в комментариях: «Путепровод под ЖД, где Комушка - идеальное решение. Ещё бы Читинский переезд расширить», «Круть», «Да, Почтовка обязательно. Каждые полчаса машины стоят в пробке», «На Комушке путепровод отличная идея! Разгрузит октябрьский район + развитие старого района города», «Вот это хорошее решение - разгрузить переезд в Горький через Комушку».
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе жители микрорайона Почтовка долго стояли в пробке из-за поезда, который встал на путях. Был закрыт переезд, и люди не могли проехать. По словам местных жителей, также не могли проехать пожарная машина и скорая. Горожане опоздали на работу, кому-то из детей пришлось пропустить посещение детсада.
В Улан-Удэ планируют разгрузить магистрали
Общество, Фото:
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