В Бурятии выбрали эмблему юбилея Закамны

Общество, Фото: пресс-служба администрации Закаменского района

В конкурсе победил эскиз уроженца Дутулура



В Закаменском районе Бурятии был выбран лучший эскиз эмблемы, которая станет символом юбилейных мероприятий, посвящённых 95-летию муниципального образования. Экспертная комиссия состояла из руководителей администраций района и города, представителей отделов администрации района, средств массовой информации и общественности.



Из 32 конкурсных работ путём тайного голосования жюри выбрало четыре, среди которых большинством голосом выбрали победителя. Им стал выходец из Дутулура Батор Базаров, проживающий сейчас в Хоринском районе. Второе место заняла команда авторов: Елены Симоновой, Марии Мороковой и Анастасии Кочетовой. Третье место разделили между собой Олег Цыденов из Цакира и ещё одна работа от Елены Симоновой, Марии Мороковой и Анастасии Кочетовой. Призовой фонд в размере 10 тысяч рублей будет разделён между авторами соответственно занятым местам.



Эскиз победителя отправлен на доработку. Окончательный вариант эмблемы будет опубликован на этой неделе, сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.

