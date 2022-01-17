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В Бурятии выбрали эмблему юбилея Закамны

В Бурятии выбрали эмблему юбилея Закамны
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Закаменского района
В конкурсе победил эскиз уроженца Дутулура

В Закаменском районе Бурятии был выбран лучший эскиз эмблемы, которая станет символом юбилейных мероприятий, посвящённых 95-летию муниципального образования. Экспертная комиссия состояла из руководителей администраций района и города, представителей отделов администрации района, средств массовой информации и общественности.

Из 32 конкурсных работ путём тайного голосования жюри выбрало четыре, среди которых большинством голосом выбрали победителя. Им стал выходец из Дутулура Батор Базаров, проживающий сейчас в Хоринском районе. Второе место заняла команда авторов: Елены Симоновой, Марии Мороковой и Анастасии Кочетовой. Третье место разделили между собой Олег Цыденов из Цакира и ещё одна работа от Елены Симоновой, Марии Мороковой и Анастасии Кочетовой. Призовой фонд в размере 10 тысяч рублей будет разделён между авторами соответственно занятым местам.

Эскиз победителя отправлен на доработку. Окончательный вариант эмблемы будет опубликован на этой неделе, сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.
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