Бурятский борец выиграл чемпионат Киргизии

Общество, Фото: официальная группа Александра Богомоева

Ещё один уроженец Агинского округа стал призёром чемпионата Беларуси



С 13 по 15 января в Бишкеке прошёл чемпионат Киргизии по вольной и греко-римской борьбе. В весовой категории до 79 кг золотую медаль завоевал бурятский борец Арсалан Будажапов. Скорее всего, победители войдут в состав сборной страны для участия в чемпионате Азии, который состоится в Монголии в апреле.



Также 14 января в Солигорске завершился чемпионат Беларуси по вольной борьбе. В весовой категории до 61 кг выступал ещё один бурятский спортсмен Димчик Ринчинов. Он стал бронзовым призёром турнира, сообщает группа «Борцы Бурятии».

