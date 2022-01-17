Ещё один уроженец Агинского округа стал призёром чемпионата Беларуси
С 13 по 15 января в Бишкеке прошёл чемпионат Киргизии по вольной и греко-римской борьбе. В весовой категории до 79 кг золотую медаль завоевал бурятский борец Арсалан Будажапов. Скорее всего, победители войдут в состав сборной страны для участия в чемпионате Азии, который состоится в Монголии в апреле.
Также 14 января в Солигорске завершился чемпионат Беларуси по вольной борьбе. В весовой категории до 61 кг выступал ещё один бурятский спортсмен Димчик Ринчинов. Он стал бронзовым призёром турнира, сообщает группа «Борцы Бурятии».
Бурятский борец выиграл чемпионат Киргизии
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