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В Улан-Удэ главврач врачебно-физкультурного диспансера сдал кровь

В Улан-Удэ главврач врачебно-физкультурного диспансера сдал кровь
Общество,  Фото:brspk03.ru
Улан-удэнцев призывают стать донорами

Сегодня, 17 января с донорской миссией станцию переливания крови посетил главный врач ГБУЗ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер минздрава Бурятии» Ярослав Шубин.

Более двух тысяч человек в республике являются почётными донорами России. Как ранее сообщал «Байкал-Daily», ряды почётных доноров недавно пополнили ещё 12 человек.

- Призываем коллег проявить активную гражданскую позицию - прийти и сдать кровь! Лечение пострадавшего на газозаправочной станции находится на контроле минздрава Бурятии, все необходимые лекарственные препараты и запасы крови имеются в наличии. Для дальнейшего лечения потребуются новые запасы крови. Кровь можно сдать с понедельника 17 января на станции переливания крови, улица Пирогова 7а, с 8.00 до 13.00, - сообщается в аккаунте станции в соцсети.

Перед сдачей крови необходимо соблюдать диету, станция переливания крови напоминает, что для желающих выполнить донацию необходимо накануне и утром перед дачей крови не есть жирную, мясную и молочную пищу.

Если гражданин на постоянной основе сдает кровь, он сможет претендовать на статус «Почётный донор». При таких заслугах государством гарантирована ежегодная денежная компенсация, льготы по медобслуживанию и приобретению санаторно-курортных путевок.

Чтобы гражданину стать почётным донором России и получать льготы и выплаты, он должен сдать кровь десятки раз. Среднее количество взятой крови составляет 21 литр, после чего ему дают право использование государственных выплат и льгот. Какие-то из них рассчитаны на один год, другие предоставляются на индивидуальных условиях. Разработкой законодательных мер в отношении льгот занимаются органы власти в регионах.

Донорство крови

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