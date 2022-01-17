Скончался бывший полпред президента РФ в Иркутской области

На 79 году ушёл из жизни Александр Суворов



13 января в Москве ушёл из жизни полномочный представитель президента РФ в Иркутской области с 1997 года по 2000 год Александр Адамович Суворов.



Александр Суворов родился 30 марта 1943 года в селе Шангино Заларинского района Иркутской области. Трудовую деятельность начал после окончания 8 классов средней школы рабочим на Тулунском деревообрабатывающем комбинате. Проходил срочную военную службу в пограничных войсках на Камчатке. В 1970 году окончил юридический факультет Иркутского государственного университета, затем аспирантуру всесоюзного научно-исследовательского института советского строительства при Верховном Совете СССР. В 1990-1991 годах был заместителем руководителя научно-внедренческого центра исполкома Иркутского городского Совета народных депутатов, в дальнейшем – заместителем генерального директора международного выставочного комплекса «Сибэкспоцентр». В 1997-2000 годах – полномочный представитель президента РФ в Иркутской области. С августа 2000 года занимал пост главного федерального инспектора по Томской области. С марта 2004 года по май 2012 года – член Совета Федерации ФС РФ от Томской области.



Награждён орденами Почёта, Дружбы, медалями «В память 1000-летия Казани», «Ветеран труда», «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения». Присвоено почётное звание «Заслуженный юрист РСФСР». Награждён почётным знаком Совета Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма», почётной грамотой Совета Федерации, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

