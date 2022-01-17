Чёрно-белая красавица активно позирует в окне
Жители Иркутска повесили на окне своего частного дома объявление о том, что отдают кошечку в добрые руки. Сама пушистая тоже помогает – позирует для прохожих, чтобы побыстрее переехать к новым хозяевам, сообщает телеграм-канал «Говорит Иркутск».
«Привет! Я – Василиса! Ищу срочно новый дом и любящего хозяина», - написано на приклеенном на окно объявлении. Рядом с ним, за стеклом, позирует красивая взрослая кошка. У неё черно-белый окрас и длинная шерсть, а узор на мордочке напоминает маску.
«Королева саморекламы»: В Иркутске кошке креативно ищут дом
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