«Королева саморекламы»: В Иркутске кошке креативно ищут дом

Чёрно-белая красавица активно позирует в окне



Жители Иркутска повесили на окне своего частного дома объявление о том, что отдают кошечку в добрые руки. Сама пушистая тоже помогает – позирует для прохожих, чтобы побыстрее переехать к новым хозяевам, сообщает телеграм-канал «Говорит Иркутск».



«Привет! Я – Василиса! Ищу срочно новый дом и любящего хозяина», - написано на приклеенном на окно объявлении. Рядом с ним, за стеклом, позирует красивая взрослая кошка. У неё черно-белый окрас и длинная шерсть, а узор на мордочке напоминает маску.

