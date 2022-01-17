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На Байкале снимают документальный фильм

На Байкале снимают документальный фильм
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Фильм снимают для телеканала «Вместе-РФ»

Байкал стал съёмочной площадкой для нового документального проекта с рабочим названием «Родина», сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Съёмочная группа телеканала «Вместе-РФ» готовит фильмы «о людях, которые не говорят, а делают» - так кратко описал суть проекта его автор Игорь Чернышев.

В Прибайкальском национальном парке – на острове Ольхон в «фотозоне» Большереченского лесничества уже состоялись съемки одной из серий проекта, в настоящее время продолжаются на территории «Заповедного Подлеморья» в Бурятии.

Главным героем фильма стал помощник директора заповедного учреждения Артур Мурзаханов.

Автор проекта Игорь Чернышев поделился своими впечатлениями от работы на Байкале:

- С Артуром мы знакомы давно. Несколько лет назад вместе преодолели непростой и местами экстремальный маршрут по льду Байкала, возможность составить мнение об этом человеке у меня была. Именно поэтому я с коллегами приехал на Байкал. Мы будем работать над тем, как познакомить зрителей с профессионалом заповедного дела, с его трудовой биографией и с множеством знаковых для байкальского региона событиями, связанных с нашим героем. Снимаем как в населенных пунктах, так и среди живописных пейзажей дикой природы. Видели диких животных. Довелось побывать на легендарном байкальском льду: он сейчас поистине фантастический, - рассказал Чернышев.

Впереди у съёмочной группы ещё пара дней работы на берегах озера, затем им предстоит процесс обработки материала и создание конечного продукта. Автор рассчитывает, что зрители оценят фильм документального проекта и узнают о людях, которые весомо влияют на современную историю России.

Справка:

«Вместе-РФ» - парламентское телевидение, освещающее общественно-значимые и интересные события в жизни страны и регионов, где появляются важные экономические, социальные, культурные практики.
Байкал фильм

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