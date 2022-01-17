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В Иркутской области появилось звание «Ветеран социальной защиты»

В Иркутской области появилось звание «Ветеран социальной защиты»
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцразвития Иркутской области
Звания уже удостоились 171 человек

В декабре прошлого года в Иркутской области впервые в истории социальной службы было установлено звание «Ветеран социальной защиты Иркутской области».

Звание ветерана может быть присвоено как государственным гражданским служащим министерства и управлений, так и работникам подведомственных министерству учреждений. Условиями присвоения звания являются стаж службы (работы) в сфере социальной защиты, опеки и попечительства региона не менее 20 лет и наличие ведомственных наград министерства. Присвоение звания производится один раз за период служебной (трудовой) деятельности или после увольнения в связи с выходом на пенсию. Лица, удостоенные звания, награждаются медалью, к которой прилагается соответствующее удостоверение. Запись о присвоении звания, награждении медалью вносится в трудовую книжку работника.

В рамках 30-летия социальной защиты региона звание «Ветерана социальной защиты Иркутской области» присвоено 171 человеку. Из них 13 уже находятся на заслуженном отдыхе, 158 – действующие сотрудники. Торжественные церемонии награждения проходят в эти дни в территориях области.

13 января в торжественной обстановке были вручены медали и удостоверения пенсионерам, долгие годы работавшим в министерстве социального развития, опеки и попечительства региона. Их поблагодарили за вклад в развитие отрасли, пожелали здоровья и долгих счастливых лет, сообщает пресс-служба ведомства.
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