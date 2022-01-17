В Бурятии в 2022 году закупят 161 квартиру для сирот

В прошлом году план был перевыполнен



В Бурятии продолжается приобретение жилья для граждан из числа детей-сирот. В этом году запланирована закупка 161 помещения. На эти цели выделено 325 млн рублей из средств федерального бюджета. Электронные торги объявят до конца января, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.



Как рассказал начальник управления капитального строительства Анатолий Урбанов, квартиры требуется закупить в Улан-Удэ и районах республики: Баргузинском, Бичурском, Джидинском, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Кяхтинском, Курумканском, Муйском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Тарбагатайском, Тункинском и Хоринском, городе Северобайкальске.



- Уже доведена потребность от минсоцзащиты Бурятии: в 2022 году необходимо приобрести 161 квартиру. Цены по-прежнему остаются выгодными для продавцов. По Улан-Удэ – это 2,8 млн, по Северобайкальску – 2,6 млн, по Сотниково – 2,2 млн рублей и так далее. Новые торги объявят до конца января, призываю жителей республики участвовать, - сказал Анатолий Урбанов.



В 2021 году план был перевыполнен - планировалось приобретение 162 квартир за счёт средств федерального бюджета, однако жилье получили 196 граждан.

