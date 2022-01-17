 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 января

16 января

Популярное

В Бурятии в 2022 году закупят 161 квартиру для сирот

В Бурятии в 2022 году закупят 161 квартиру для сирот
Общество,  Фото:pexels.com
В прошлом году план был перевыполнен

В Бурятии продолжается приобретение жилья для граждан из числа детей-сирот. В этом году запланирована закупка 161 помещения. На эти цели выделено 325 млн рублей из средств федерального бюджета. Электронные торги объявят до конца января, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.

Как рассказал начальник управления капитального строительства Анатолий Урбанов, квартиры требуется закупить в Улан-Удэ и районах республики: Баргузинском, Бичурском, Джидинском, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Кяхтинском, Курумканском, Муйском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Тарбагатайском, Тункинском и Хоринском, городе Северобайкальске.

- Уже доведена потребность от минсоцзащиты Бурятии: в 2022 году необходимо приобрести 161 квартиру. Цены по-прежнему остаются выгодными для продавцов. По Улан-Удэ – это 2,8 млн, по Северобайкальску – 2,6 млн, по Сотниково – 2,2 млн рублей и так далее. Новые торги объявят до конца января, призываю жителей республики участвовать, - сказал Анатолий Урбанов.

В 2021 году план был перевыполнен - планировалось приобретение 162 квартир за счёт средств федерального бюджета, однако жилье получили 196 граждан.
квартиры сироты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ выступит московская группа OQJAV
В Улан-Удэ выступит московская группа OQJAV
Общество, 17.01.2022
Байкальский рождественский фестиваль в этом году отличается разнообразием
Туристам напомнили о кодексе ледовых путешественников на Байкале
Туристам напомнили о кодексе ледовых путешественников на Байкале
Общество, 17.01.2022
Правила для путешественников напомнила альпинистка
Освящение воды в купелях на Селенге в Бурятии состоится ночью
Освящение воды в купелях на Селенге в Бурятии состоится ночью
Общество, 17.01.2022
Все желающие смогут окунуться в купели у стен монастыря
Жители района Бурятии жалуются на отсутствие туалетов
Жители района Бурятии жалуются на отсутствие туалетов
Общество, 17.01.2022
«Туалетная» проблема имеет место быть по всей республике
В Улан-Удэ почти час простаивали трамваи
В Улан-Удэ почти час простаивали трамваи
Общество, 17.01.2022
Было закрыто движение четырёх трамвайных маршрутов
Бурятские боксёры тренируются на Эльбрусе
Бурятские боксёры тренируются на Эльбрусе
Общество, 17.01.2022
Сборы продлятся до конца января
Митрополиту Савватию прислали угощение из Бурятии
Митрополиту Савватию прислали угощение из Бурятии
Общество, 17.01.2022
Бывшего Бурятского митрополита угостили шэнэхэнскими буузами
В Улан-Удэ специально испортили опасную горку
В Улан-Удэ специально испортили опасную горку
Общество, 17.01.2022
Дети скатывались с горки едва ли не под колёса автомобилей  
Коронавирус в Бурятии набирает обороты
Коронавирус в Бурятии набирает обороты
Общество, 17.01.2022
За сутки скончались восемь пожилых пациентов
Жителя Бурятии за «пьяную» езду наказали обязательными работами
Жителя Бурятии за «пьяную» езду наказали обязательными работами
Общество, 17.01.2022
Мужчина является злостным нарушителем правил дорожного движения 
Небольшой снег прогнозируют в Улан-Удэ
Небольшой снег прогнозируют в Улан-Удэ
Общество, 17.01.2022
Днём по республике -16,-21, местами -8,-13, по крайнему северу -26,-31
В Чите пьяный мужчина ограбил школьницу
В Чите пьяный мужчина ограбил школьницу
Общество, 16.01.2022
Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^