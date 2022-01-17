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Туристам напомнили о кодексе ледовых путешественников на Байкале

Туристам напомнили о кодексе ледовых путешественников на Байкале
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Правила для путешественников напомнила альпинистка

Альпинистка горного движения Khan Tengri, путешественница Мария Савина недавно приехала с Байкала. Она восхитилась красотами зимнего озера и решила напомнить своим подписчикам о правилах, которые нужно соблюдать, чтобы сохранить озеро в красоте и чистоте. Как сообщал «Байкал-Daily», кодекс ледовых путешественников по Байкалу был разработан в Иркутской области в прошлом году.

В первую очередь туристов призывают не портить коньками лёд с метановыми пузырьками.

«Для катания есть специально отведённые зоны», - напоминает Мария Савина.

Нельзя ломать сокуи (сосульки, образованные из наплеска волн), обязательно нужно увозить мусор и все пищевые отходы.

«В том числе от так называемого «поцелуя Байкала»», - уточнила альпинистка.

Также путешественников просят не разводить костёр на льду, не использовать гроты в качестве туалета и не вязать ленты, маски и прочие вещи на стволы деревьев (тем самым убивая их).

«Особого религиозного смысла для большинства посетителей это не имеет, а экологический вред несёт колоссальный. Берегите себя и природу!» - заключила свой пост путешественница.

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