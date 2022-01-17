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Освящение воды в купелях на Селенге в Бурятии состоится ночью

Освящение воды в купелях на Селенге в Бурятии состоится ночью
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Все желающие смогут окунуться в купели у стен монастыря

В Свято-Троицком Селенгинском монастыре богослужение в честь праздника Крещения Господня – Богоявления начнётся в полночь с 18 на 19 января. Об этом сообщил игумен Алексий, обращение которого опубликовано в паблике «Весь Улан-Удэ».

Священнослужитель обращается не только к жителям Бурятии, но и Иркутской области, которые проживают недалеко от монастыря.

- Мы заканчиваем готовить ледовый городок у стен монастыря на реке Селенге для Великого освящения воды и крещенских народных купаний. Много сил вложено нами в этот городок, чтобы создать приехавшим все необходимые условия. Жалко будет, если людей приедет мало из-за отсутствия в этом году возможности всех оповестить. Перешлите, кому сможете! Мы будем вам очень благодарны! – написал в соцсети игумен Алексий.

Богослужение начнётся в полночь с 18 на 19 января. Освящение воды в купелях на реке Селенге состоится ночью примерно в 3.30 - 4.00 часов. Купания продолжатся 19 января и 20 января.

Крещение Господне - один из главных христианских праздников, который установлен в память Крещения в реке Иордан Иисуса Христа. Православный мир отмечает его 19 января.

Праздник Крещения Господня по-другому называется Богоявление, так как впервые явилась миру Пресвятая Троица именно в этот день — Бог Отец о Сыне провозгласил с небес, Сын принял в реке Иордан Крещение.

Крещение православие

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