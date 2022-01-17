В Иркутске пройдут дни Усть-Ордынского округа

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мероприятия приурочены к 85-летнему юбилею УОБО



Дни Усть-Ордынского Бурятского округа пройдут в Иркутске 8 и 9 сентября текущего года. Мероприятия, приуроченные к 85-летнему юбилею УОБО, состоятся на разных площадках областного центра. В состав оргкомитета вошли члены регионального правительства, депутаты законодательного собрания области, мэры районов округа, представители общественных организаций.



В дни Усть-Ордынского Бурятского округа в научной библиотеке имени И. И. Молчанова-Сибирского пройдут межрегиональная научно-практическая конференция «Страницы истории: события и судьбы» и игра-квест «Путешествие по земле Гэсэра» (6+). Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» выступит с юбилейной концертной программой (6+) на сцене областного ТЮЗа имени А. Вампилова. Здесь же зрителям продемонстрируют документальный фильм об истории и современном развитии УОБО. Производством ленты в настоящее время занимается Восточно-Сибирская студия кинохроники.



Работы мастеров и художников Усть-Ордынского национального центра художественных народных промыслов «Земля мастеров» будут представлены в выставочном зале «Ремесленное подворье» Иркутского областного дома народного творчества (12+). Усть-Ордынский национальный музей готовит планшетную выставку о выдающихся деятелях УОБО, которая будет размещена в областном краеведческом музее (6+).



Масштабные мероприятия, открытые для всех жителей и гостей города, состоятся 9 сентября на площади перед дворцом спорта «Труд». В сельскохозяйственной ярмарке примут участие крестьянские фермерские хозяйства из всех шести районов УОБО (0+). На спортивном поле стадиона пройдут соревнования по национальным видам спорта: стрельбе из бурятского лука и бурятской борьбе (0+). Для всех желающих будут организованы мастер-класс и показательные выступления по национальной игре в кости «Шагай наадан», включённой в список нематериальных сокровищ ЮНЕСКО (0+).



– Весь год в округе пройдёт под эгидой юбилейной даты, во всех муниципальных районах будут подняты архивные документы для проведения выставочных экспозиций, издания книг. История округа – это история жителей, которые трудились и трудятся на малой родине. Администрацией УОБО уже подготовлены памятные медали «85 лет Усть-Ордынскому Бурятскому округу» и ведомственные награды. Торжественные церемонии награждения граждан и коллективов в честь юбилея округа будут проводиться в течение всего года, – отметил руководитель администрации округа Анатолий Прокопьев.



Организационным комитетом разработаны проекты, которые будут реализованы на территории УОБО в 2022 году. На пришкольных участках появятся «Аллеи выпускников». Будут реставрированы стелы, надписи и дорожные указатели при въезде в населённые пункты с дублированием на родном языке народов, проживающих на территории конкретных сёл и деревень округа.



Дальнейшее социально-экономическое развитие округа, программная поддержка и развитие национальной культуры и спорта, бурятского языка будут обсуждаться на форуме бурят Прибайкалья в марте этого года и совете по делам УОБО в апреле.



Кроме того, состоится выставка инвестиционных проектов Усть-Ордынского Бурятского округа. Для потенциальных инвесторов будут разработаны проекты по развитию мясного скотоводства, зернового хозяйства. Есть предложения по водоснабжению, строительству фанерной фабрики. Отдельным блоком будут представлены проекты по развитию аграрного туризма, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

