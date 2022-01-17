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Бурятские боксёры тренируются на Эльбрусе

Бурятские боксёры тренируются на Эльбрусе
Общество,  Фото:csp_03
Сборы продлятся до конца января

В Кабардино-Балкарии, на Эльбрусе проходят тренировочные сборы сборной России по боксу. В составе национальной команды тренируются и боксёры из Бурятии Баир Батлаев, Альберт Гатауллин, Радна Цыбиков, Георгий Кушиташвили и Тамир Галанов, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки.

- Сборы проходят отлично, под руководством главного тренера национальной сборной Виктора Фархутдинова. Занимаемся общефизической и специальной подготовкой. Бегаем, тренируемся, ходим в тренажёрный зал. Мы приехали сюда 8 января. Сбор закончится 31 января. После чего спортсмены вернутся в Бурятию, - рассказал главный тренер по боксу мужской сборной Бурятии, главный тренер по боксу Центра спортивной подготовки Доржо Шаргакшанов.

Сезон 2022 года только начался. Спортсменам, через участие в тренировочных сборах, всероссийских и международных соревнованиях, предстоит пройти отбор на крупные турниры. В марте пройдёт первенство и чемпионат Европы в мае, в июне - Кубок мира, в июле - всероссийская летняя Универсиада, чемпионат России – в сентябре.

- Пока о турнирах, в которых будут участвовать наши спортсмены, говорить преждевременно. Но мы ведём целенаправленную подготовку, чтобы выступать на высоком уровне, - подчеркнул Доржо Шаргакшанов.

спорт бокс

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