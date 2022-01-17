В Улан-Удэ идёт приём заявлений в загородные летние лагеря

Заявки на сайте принимаются по 30 марта



В столице Бурятии введена электронная форма подачи заявления на получение путёвки в загородный оздоровительный детский лагерь через официальный сайт мэрии Улан-Удэ. Приём заявлений в электронной форме ведётся по 30 марта, рассказали в управление по физической культуре и спорту городской администрации.



Заявитель, не успевший подать в установленный срок заявление в электронном виде через официальный сайт органов местного самоуправления (ОМСУ), с 1 апреля по 15 июля лично подаёт заявление непосредственно в детский лагерь.



- Льготную путёвку с частичным возмещением стоимости путёвки в муниципальный загородный оздоровительный лагерь имеют право получить дети в возрасте от 7 до 15 лет включительно, проживающие в Улан-Удэ. Дата и время подачи заявления важна, поскольку количество льготных путёвок в лагерях ограничено. Путёвку за полную стоимость (при их наличии) могут получить граждане независимо от занятости и места жительства на ребёнка в возрасте от 7 до 17 лет включительно, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Родитель или законный представитель ребёнка может зарегистрировать заявление на официальном сайте ОМСУ по принципу «один ребёнок – одно заявление». Также ребёнок имеет право на отдых и оздоровление за счёт средств республиканского бюджета в летний период один раз по одному виду отдыха на выбор родителя (законного представителя), за исключением лагерей с дневным пребыванием, детских лагерей палаточного типа, лагерей труда и отдыха, то есть получить путёвку с возмещением части стоимости можно только в один загородный лагерь, в одну смену.



Бесплатные путёвки в загородные оздоровительные лагеря предоставляются детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Для получения бесплатных путёвок необходимо подать заявление в муниципальную образовательную организацию, в которой обучается ребёнок, либо в одну из районных администраций Улан-Удэ (Советская, Железнодорожная и Октябрьская), где проживает ребёнок.



К числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с отклонениями в поведении; дети с ограниченными возможностями здоровья; дети – жертвы вооружённых и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, дети – жертвы насилия; дети, проживающие в малоимущих семьях.



- В случае невозможности подачи заявления в электронной форме родители или законные представители могут обратиться за помощью к специалистам управления по физической культуре и спорту по тел. 44-13-73 и комитета по образованию по номеру: 21-21-64, - пояснили в управлении по информационной политике.

