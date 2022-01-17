В Улан-Удэ специально испортили опасную горку









Вскоре опасную горку засыпали песком во избежание несчастных случаев. Видеоотчёт опубликовала администрация Улан-Удэ.







В военном городке на станции Дивизионная в Улан-Удэ во дворе образовалась стихийная горка, с которой катались дети. Однако скользкий снежный склон представлял опасность - катающиеся с горок дети могли попасть под колёса автомобиля.Детей при этом могло быть не видно из-за припаркованного транспорта или ограждений. Наглядное видео запечатлел авторегистратор, кадры с которого опубликовали в аккаунте Госавтоинспекции по Бурятии.- Уважаемые родители, зимний отдых детей должен быть безопасен - склоны горок не должны выходить на проезжую часть или места проезда транспорта. Помните, что от ответственного поведения взрослых зависит жизнь и здоровье детей! – призвали в УГИБДД по Бурятии.