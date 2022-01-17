 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 января

16 января

Популярное

В Улан-Удэ специально испортили опасную горку

В Улан-Удэ специально испортили опасную горку
Общество, 
Дети скатывались с горки едва ли не под колёса автомобилей

В военном городке на станции Дивизионная в Улан-Удэ во дворе образовалась стихийная горка, с которой катались дети. Однако скользкий снежный склон представлял опасность - катающиеся с горок дети могли попасть под колёса автомобиля.

Детей при этом могло быть не видно из-за припаркованного транспорта или ограждений. Наглядное видео запечатлел авторегистратор, кадры с которого опубликовали в аккаунте Госавтоинспекции по Бурятии.

- Уважаемые родители, зимний отдых детей должен быть безопасен - склоны горок не должны выходить на проезжую часть или места проезда транспорта. Помните, что от ответственного поведения взрослых зависит жизнь и здоровье детей! – призвали в УГИБДД по Бурятии.

 

Вскоре опасную горку засыпали песком во избежание несчастных случаев. Видеоотчёт опубликовала администрация Улан-Удэ.

горка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Коронавирус в Бурятии набирает обороты
Коронавирус в Бурятии набирает обороты
Общество, 17.01.2022
За сутки скончались восемь пожилых пациентов
Жителя Бурятии за «пьяную» езду наказали обязательными работами
Жителя Бурятии за «пьяную» езду наказали обязательными работами
Общество, 17.01.2022
Мужчина является злостным нарушителем правил дорожного движения 
Небольшой снег прогнозируют в Улан-Удэ
Небольшой снег прогнозируют в Улан-Удэ
Общество, 17.01.2022
Днём по республике -16,-21, местами -8,-13, по крайнему северу -26,-31
В Чите пьяный мужчина ограбил школьницу
В Чите пьяный мужчина ограбил школьницу
Общество, 16.01.2022
Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей
Многодетный житель Бурятии не платил алименты на ребёнка от первого брака
Многодетный житель Бурятии не платил алименты на ребёнка от первого брака
Общество, 16.01.2022
Суд при вынесении приговора учёл наличие у него на иждивении четверых детей
Глава Бурятии поручил выделить средства на покупку 10 машин скорой помощи
Глава Бурятии поручил выделить средства на покупку 10 машин скорой помощи
Общество, 16.01.2022
Главврач станции скорой медицинской помощи отметил, что обновление автопарка положительно скажется на бюджете станции
Детёныша косули нашли на неокрепшем льду Байкала
Детёныша косули нашли на неокрепшем льду Байкала
Общество, 16.01.2022
Минимум несколько дней животное проведёт под присмотром ветеринаров
В Бурятии нашлись пропавшие рыбаки
В Бурятии нашлись пропавшие рыбаки
Общество, 16.01.2022
Мужчины уехали на рыбалку 9 января
В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 141 человека
В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 141 человека
Общество, 16.01.2022
Скончались четыре пациента с COVID-19
Житель Иркутской области получил 13 лет за убийство знакомого
Житель Иркутской области получил 13 лет за убийство знакомого
Общество, 16.01.2022
Также мужчина признан виновным в покушении на убийство жены

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^