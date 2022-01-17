Расследуется уголовное дело
В пассажирском поезде сообщением «Красноярск-Нерюнгри» 30-летний житель города Омска распивал алкоголь. Нарушителя заметили транспортные полицейские.
Желая избежать ответственности, пассажир предложил правоохранителям денежные взятку в размере тысячи рублей.
По подозрению в попытке дачи взятки сотруднику полиции, находящемуся при исполнении служебных обязанностей, дознанием Братского линейного отдела возбуждено. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Пассажир поезда не смог подкупить полицейских в Иркутской области
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