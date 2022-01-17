Мужчина является злостным нарушителем правил дорожного движения
45-летний житель Мухоршибирского района Бурятии признан виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде.
В суде установлено, что, будучи трижды привлечённым к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, мужчина в сентябре прошлого года вновь сел за руль в пьяным. Нарушитель, двигаясь в ночное время по федеральной трассе, совершил дорожно-транспортное происшествие.
Суд назначил виновному наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством сроком 2 года 6 месяцев.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Жителя Бурятии за «пьяную» езду наказали обязательными работами
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За сутки скончались восемь пожилых пациентов
Расследуется уголовное дело
В деле разбиралась прокуратура
Мужчина является злостным нарушителем правил дорожного движения
Днём по республике -16,-21, местами -8,-13, по крайнему северу -26,-31
Мальчики родились 31 декабря
Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей
Суд при вынесении приговора учёл наличие у него на иждивении четверых детей
Главврач станции скорой медицинской помощи отметил, что обновление автопарка положительно скажется на бюджете станции
Составлен протокол
Пожар произошёл рано утром
Минимум несколько дней животное проведёт под присмотром ветеринаров
Мужчины уехали на рыбалку 9 января
Скончались четыре пациента с COVID-19
Также мужчина признан виновным в покушении на убийство жены