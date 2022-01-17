Жителя Бурятии за «пьяную» езду наказали обязательными работами

Мужчина является злостным нарушителем правил дорожного движения



45-летний житель Мухоршибирского района Бурятии признан виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде.



В суде установлено, что, будучи трижды привлечённым к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, мужчина в сентябре прошлого года вновь сел за руль в пьяным. Нарушитель, двигаясь в ночное время по федеральной трассе, совершил дорожно-транспортное происшествие.



Суд назначил виновному наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством сроком 2 года 6 месяцев.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

