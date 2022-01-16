В районе Бурятии зарегистрировали первую в этом году двойню

Мальчики родились 31 декабря



13 января Заиграевским районным отделом управления ЗАГС Бурятии проведена государственная регистрация первой двойни.



В последний день уходящего 2021 года в семье Александра Владимировича и Дарьи Николаевны родились мальчики.



Старший инспектор отдела Долорес Кимовна Босхолова поздравила отца двойняшек, вручив свидетельства о рождении и пожелав крепкого здоровья малышам и их родителям, сообщили в управлении ЗАГС республики.

