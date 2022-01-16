Мальчики родились 31 декабря
13 января Заиграевским районным отделом управления ЗАГС Бурятии проведена государственная регистрация первой двойни.
В последний день уходящего 2021 года в семье Александра Владимировича и Дарьи Николаевны родились мальчики.
Старший инспектор отдела Долорес Кимовна Босхолова поздравила отца двойняшек, вручив свидетельства о рождении и пожелав крепкого здоровья малышам и их родителям, сообщили в управлении ЗАГС республики.
В районе Бурятии зарегистрировали первую в этом году двойню
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