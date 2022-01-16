Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей
Инцидент произошёл вечером около дома несовершеннолетней по улице Богомягкова в Чите. Возвращаясь из школы, она разговаривала по телефону. Внезапно к ней подошел неизвестный мужчина и выхватил гаджет, после чего скрылся. О случившемся девочка сообщила родителям, а они обратились в полицию. Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей.
Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установили места пребывания злоумышленника и пути его отхода. В результате оперативники получили приметы подозреваемого. На утро следующего дня личность подозреваемого была установлена. 29-летнего горожанина задержали по месту жительства. При нём находился сотовый телефон.
Возбуждено уголовное дело. В ходе допроса подозреваемый не смог объяснить мотивы такого проступка. По его словам, будучи в состоянии опьянения он увидел гаджет у школьницы, и у него внезапно возник умысел на совершение преступления.
Телефон изъят, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Чите пьяный мужчина ограбил школьницу
Общество, Фото:
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