В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 141 человека

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Скончались четыре пациента с COVID-19



По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 16 января зарегистрировано 78443 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 46% (36301) приходится на жителей Улан-Удэ.



За минувшие сутки выявлен 141 новый больной коронавирусом.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 115 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 202 га. По состоянию на 16 января, число контактных лиц –5277 человек.



По данным минздрава Бурятии всего выздоровели от COVID-19 – 73499 человек, в том числе за сутки 99 жителей.



В стационарах республики получает лечение 771 пациент с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённым внебольничной пневмонией – 618. В отделениях реанимации находится 114 пациентов (из них старше 65 лет – 63), на ИВЛ – 53 пациента (из них старше 65 – 28), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 38.



Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1010 коек: занято – 771, свободно – 239 коек. Занятость коечного фонда составляет 76,3%.



По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1645 человек.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2528 человек, в том числе за сутки 4 пациента (в возрасте до 65 лет - 1, старше 65 лет – 3 чел.).





