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Житель Иркутской области получил 13 лет за убийство знакомого

Житель Иркутской области получил 13 лет за убийство знакомого
Общество,  Фото:pixabay.com
Также мужчина признан виновным в покушении на убийство жены

В Иркутской области суд вынес приговор 32-летнему жителю. Он признан виновным в покушении на убийство двух лиц, убийстве.

31 мая 2021 года мужчина на почве ревности нанёс своей супруге и её знакомому множественные ножевые ранения. Смерть 35-летнего потерпевшего наступила на месте преступления. Женщина с колото-резаным ранением печени была госпитализирована в больницу.

Через несколько часов сотрудники уголовного розыска и следователи СК задержали подозреваемого. В дальнейшем он был арестован.

- Приговором суда мужчина признан виновным, с учётом мнения прокурора ему назначено наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.


следователи суд

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