Зимняя чартерная программа в Бурятию стартует 12 февраля

Также были анонсированы мероприятия проекта «Сказочный Сагаалган» и фестиваль скорости «Байкальская миля»
Министерство туризма Бурятии приняло участие в пресс-конференции ТАСС по итогам новогодних каникул.
- Прошла первая пресс-конференция ТАСС (Новосибирск) в новом году об итогах новогодних каникул в Зимних туристических центрах Сибири. По экспертной оценке министерства туризма республики, в Бурятии на новогодних праздниках в период с 30 декабря 2021 по 10 января 2022 года количество туристов, размещённых в коллективных средствах размещения, составило порядка 23140 чел. с ростом числа туристов 30% к уровню прошлого года. В прошлом 2021 году на новогодние праздники (с 30 декабря 2020 по 10 января 2021 г.) число туристов составило 17800 чел., и в 2020 году – 15261 чел., - рассказали в региональном министерстве.
Здесь уточнили, что загрузка в процентном соотношении на новогодние праздники с 30 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г. составила, среди отелей и гостевых домов на Байкале – 80%, среди отелей Улан-Удэ не более 30 %.
Заместитель министра туризма Бурятии Баярма Цыдыпова рассказала об основных итогах туротрасли Бурятии в 2021 году, о планах и перспективах на 2022 год.
Она отметила, что в Бурятии в 2022 году планируются такие инфраструктурные проекты, как завершение строительства очистных сооружений в селе Выдрино Кабанского района, капитальный ремонт автомобильной дороги Тресково - Шергино - Оймур - Заречье (км 41 - км 51 Кабанского района), разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной автодороги «Подъезд от автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян к курорту «Горячинск» Прибайкальского района, установка модульных туалетов в местах массового отдыха.
Замминистра сообщила о главных событийных мероприятиях зимнего туристского сезона 2022 года – о старте зимней чартерной программы с 12 февраля, о мероприятиях туристского проекта «Сказочный Сагаалган» в семи районах республики, и фестивале скорости «Байкальская миля», который состоится с 9 по 13 марта в с. Максимиха.
Зимняя чартерная программа в Бурятию стартует 12 февраля
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