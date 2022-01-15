В Чите сотрудник сауны перевёл деньги на свой счёт с телефона посетителя

А телефон заложил в ломбард



В отдел полиции Читы поступило заявление о краже 21 тысячи рублей с банковской карты. Установлено, что накануне потерпевший посещал сауну. Вернувшись домой, он обнаружил отсутствие телефона, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Полицейские оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний работник сауны, проходивший стажировку. Выяснилось, что после ухода из сауны посетителя, молодой человек обнаружил телефон с открытым приложением банка.



Воспользовавшись случаем, злоумышленник перевел денежные средства на свой счет, а телефон заложил в ломбард.



В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по фактам краж телефона и денег с банковского счёта.

