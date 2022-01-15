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В Чите сотрудник сауны перевёл деньги на свой счёт с телефона посетителя

В Чите сотрудник сауны перевёл деньги на свой счёт с телефона посетителя
Общество,  Фото:pixabay.com
А телефон заложил в ломбард

В отдел полиции Читы поступило заявление о краже 21 тысячи рублей с банковской карты. Установлено, что накануне потерпевший посещал сауну. Вернувшись домой, он обнаружил отсутствие телефона, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний работник сауны, проходивший стажировку. Выяснилось, что после ухода из сауны посетителя, молодой человек обнаружил телефон с открытым приложением банка.

Воспользовавшись случаем, злоумышленник перевел денежные средства на свой счет, а телефон заложил в ломбард.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по фактам краж телефона и денег с банковского счёта.
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