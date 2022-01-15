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Россияне чаще всего покупали с рук велосипеды, котов и мебель

Россияне чаще всего покупали с рук велосипеды, котов и мебель
Общество,  Фото:pexels.com
Четвероногих друзей чаще отдавали бесплатно

Аналитики сервиса «Авито» назвали десять самых топовых бывших в употреблении товаров и животных, которые россияне чаще всего покупали в 2021 году через интернет.

Так, именно велосипеды возглавляют топ-10 товаров, которые чаще всего россияне искали в Сети, хотя годом ранее лидером был - диван. Средняя стоимость велосипеда составила 10 тысяч рублей.

На втором месте - домашние питомцы. Котиков искали на 10 процентов чаще, а собак - на пять. При этом пушистых друзей отдавали преимущественно даром - главное, чтобы «в добрые руки».

На третьей позиции рейтинга - мебель и техника. Растущие цены в магазинах, стимулируют искать россиян что-то бывшее в употреблении, но находящееся в хорошем состоянии.

- В первую очередь пользователи «Авито» искали столы - их популярность выросла на 34 процентов, а средняя стоимость составила 5000 рублей, что на 11 процентов дороже, чем в 2020 году. Также вырос спрос на телевизоры - их рассматривали к покупке на 69 процентов чаще, - говорится в сообщении сервиса.

Также в топ-10 вошли такие товары, как мангалы и зеркала.

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