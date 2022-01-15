Четвероногих друзей чаще отдавали бесплатно
Аналитики сервиса «Авито» назвали десять самых топовых бывших в употреблении товаров и животных, которые россияне чаще всего покупали в 2021 году через интернет.
Так, именно велосипеды возглавляют топ-10 товаров, которые чаще всего россияне искали в Сети, хотя годом ранее лидером был - диван. Средняя стоимость велосипеда составила 10 тысяч рублей.
На втором месте - домашние питомцы. Котиков искали на 10 процентов чаще, а собак - на пять. При этом пушистых друзей отдавали преимущественно даром - главное, чтобы «в добрые руки».
На третьей позиции рейтинга - мебель и техника. Растущие цены в магазинах, стимулируют искать россиян что-то бывшее в употреблении, но находящееся в хорошем состоянии.
- В первую очередь пользователи «Авито» искали столы - их популярность выросла на 34 процентов, а средняя стоимость составила 5000 рублей, что на 11 процентов дороже, чем в 2020 году. Также вырос спрос на телевизоры - их рассматривали к покупке на 69 процентов чаще, - говорится в сообщении сервиса.
Также в топ-10 вошли такие товары, как мангалы и зеркала.
Россияне чаще всего покупали с рук велосипеды, котов и мебель
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Жильё на севере и юге России оказалось самым дорогим
Местами их проведения станут Улан-Удэ, Чита и Иркутск
Выступление Бориса Гребенщикова, празднование 250-летия прибытия первых старообрядцев, открытие памятника первому космонавту и многое другое в подборке фотографий Сергея Тарасенко
Ущерб составил почти 300 тысяч рублей
В основу вошёл дипломный проект студентки
Запущен народный проект всемирных видеопоздравлений с Шагаа
На семерых забайкальцев составили административные протоколы
В рамках мероприятия пройдёт международный конкурс ледовой скульптуры
Победители примут участие в межрегиональном этапе конкурса
Работники торговой точки обратились к молодому человеку через соцсети
В настоящее время идёт подготовки записи романа Даширабдана Батожабая
Всего фестиваль собрал 300 детей
В регионе состоятся соревнования по лыжным гонкам и бегу на снегоступах
В регионе вновь увеличился показатель заражений коронавирусом за прошедшие сутки
Спортсмены отправятся на Олимпийские игры в Пекине