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Улан-Удэ вошел в десятку городов с самым подорожавшим жильём

Улан-Удэ вошел в десятку городов с самым подорожавшим жильём
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Жильё на севере и юге России оказалось самым дорогим

Цены на новостройки за 2021 год выросли в среднем по крупным городам России на 32%. Такие данные приводит портал «Мир квартир». Стоимость квадратного метра поднялась во всех 70 исследованных городах с населением более 300 тысяч человек.

Ощутимее всего - почти вдвое за год - подорожал квадратный метр в Сочи. Это произошло в том числе из-за моратория на новое строительство, который был объявлен в городе. Предложение новых квартир быстро сократилось, а на оставшиеся застройщики подняли ценники почти до уровня столичной недвижимости. Похожая ситуация в Краснодаре, где рост составил за год 83,4%.

В десятку самых подорожавших городов вошли также Мурманск (+60,3%), Улан-Удэ (+53,2%), Тверь (+52,1%), Новокузнецк (+51,3%), Калининград (+49,9%), Чита (+49,3%), Омск (+47,7%) и Белгород (+47%).

Меньше всего в цене прибавили Хабаровск (+3,2%), Нижний Тагил (+7,4%), Махачкала (+9,1%), Тула (+15,6%), Курган (+15,9%), Екатеринбург (+16,3%), Ижевск (+16,9%), Набережные Челны (+18,1%), Якутск (+18,1%) и Смоленск (+18,1%).

Столичные регионы оказались в середине списка. Москва достигла ценника 310 890 руб./кв. м (+26,5%), Московская область - 155 466 руб./кв. м (+39,6%), Санкт-Петербург - 197 423 руб./кв. м (+31,3%), Ленинградская область - 130 188 руб./кв. м (+36,9%).

- Такая высокая динамика на первичном рынке обусловлена дешёвой льготной ипотекой, которая продолжает быть хорошим подспорьем покупателям жилья в российских городах. В столицах, где суммы кредита по ипотеке с господдержкой – 3 млн рублей – недостаточно для приобретения квартиры, действуют выгодные ипотечные предложения от застройщиков, которые поддерживают высокий спрос на недвижимость. Способствует повышению цен и растущая инфляция, – отмечает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир».
жилье

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