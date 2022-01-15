В Иркутской области открыли мост с современной системой очистки воды

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В основу вошёл дипломный проект студентки



Современные технологии очистки воды с проезжей части применили при реконструкции моста через реку Куда, сообщает официальный портал правительства Иркутской области.



Мост расположен в Иркутском районе на пятом километре автомобильной дороги «Куда – Хомутово – Турская». Он соединяет крупное село Хомутово с деревней Куда. На реконструкцию в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» из федерального и областного бюджетов было направлено 164 миллиона рублей.



– В холодное время года проезжую часть моста обрабатывают песчано-соляной смесью. Она не должна попадать в окружающую среду. Впервые в Иркутской области при строительстве моста установили локальные очистные сооружения из стеклопластика. В них вода проходит очистку в фильтрах с абсорбентами. Раньше применяли металлические очистные сооружения, которые быстро ржавели и изнашивались. Очистные из стеклопластика теперь будут устанавливать на всех дорожных объектах региона, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.



Сообщается, что мост выполнен из железобетона. Его длина – 73 метра с двумя полосами движения. Мостовое полотно с асфальтобетонным покрытием, есть лестничные сходы, укреплены конусы моста из монолитного бетона, установлено освещение, отремонтированы подходы к мосту.

В основе проекта реконструкции разрушенного моста лежит дипломный проект иркутской студентки.



– Во время паводка подмыло опору моста на естественном основании, две балки сложились. Экономически выгодно было построить рядом новый мост. Я разработала проект. На защите присутствовал представитель проектной организации. Он попросил мой проект. Его взяли за основу реконструкции, доработали, провели государственную экспертизу и построили, – рассказала автор дипломной работы Екатерина.

