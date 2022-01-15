Запрещённые изображения выявили сотрудники исправительного учреждения
В следственном изоляторе №1 города Читы осуждённый публично демонстрировал символику в виде татуировки, сходной с нацистской символикой свастики в виде татуировки. У другого осуждённого был изъят кусок материи с изображенной на нём запрещенной символикой, сообщает пресс-служба УФСИН России по Забайкальскому краю.
Сотрудники следственного изолятора оперативно собрали пакет документов и направили в суд для принятия решения, так как в действиях, осужденных усматривались признаки пропаганды или публичного демонстрирования нацистской атрибутики, символики или экстремистских организаций. Это запрещено федеральными законами.
Ингодинский районный суд Читы вынес постановление о привлечении к ответственности в виде административного штрафа в размере 1000 рублей двух осуждённых следственного изолятора.
В Чите оштрафовали двух осуждённых за демонстрацию свастики
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