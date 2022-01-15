Улан-удэнцев «впечатлило» состояние женской консультации



В паблике «Аноним 03» выложили фотографию, которая неприятно впечатлила улан-удэнцев. Снимок сделан в здании женской консультации №1 на проспекте Победы. На стенах отсырела и отошла краска.





Пользователи возмущаются состоянием ремонта медицинского учреждения в самом центре города: «Вот она стабильность», «А что такое бывает в 21 веке?», «На минимальный косметический ремонт хватит денег у любой больницы городской», «Там давно так».





Также горожане жалуются, что в эту женскую консультацию трудно записаться.





vk.com/an0nim_03

В городской поликлинике №1 «Байкал-Daily» прокомментировали ситуацию. Здесь сообщили, что вскоре медицинское учреждение ждёт ремонт.



- Косметический ремонт женской консультации ГБУЗ «Городская поликлиника № 1» по адресу: пр. Победы, 6 запланирован в ближайшее время. Ремонт будет проводиться силами административно-хозяйственная части поликлиники, - сообщили в поликлинике.



Ориентировочное время исполнения - до 15 февраля 2022 года.

