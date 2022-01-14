Стоимость авиабилетов снижена до 21 апреля
В 2022 году из федерального бюджета выделено почти 17 млрд рублей на субсидирование перелетов для жителей Дальневосточного федерального округа внутри входящих в него регионов и в центральную часть России. Об этом в декабре прошлого года сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.
2019 года был расширен список россиян, которые могут купить льготный авиабилет. Кроме студентов, пенсионеров и инвалидов такая возможность появилась и у многодетных семей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии уже стартовали продажи субсидированных билетов. По направлению Новосибирск – Улан-Удэ льготные тарифы предоставляют молодым людям до 23-х лет, женщинам от 55-ти лет, мужчинам от 60-ти лет, а также гражданам с ограниченными возможностями и многодетным семьям.
На рейсы Москва – Улан-Удэ дешёвые билеты доступны для граждан Дальнего Востока.
Стоимость билетов Улан-Удэ – Москва будет снижена до 21 первого апреля. Совершить дешёвый полёт путём Улан-Удэ – Новосибирск можно до той же даты.
Помимо этого, из столицы Бурятии увеличивают количество рейсов в Хабаровск. По словам генерального директора международного аэропорта «Байкал» Дмитрия Гармаева, они будут выполняться 4 рейса в неделю по понедельникам, пятницам и субботам. Стоимость билета от 6 тысяч рублей.
Из аэропорта «Байкал» перелёты в Хабаровск выполняют две авиакомпании.
По данным минсоцзащиты Бурятии, в республике 26 442 многодетные семьи, в том числе в Улан-Удэ - 10 121, в них воспитывается 83 546 детей. Все они могут воспользоваться льготным тарифом на авиабилеты.
В Бурятии многодетные семьи получили льготы на авиабилеты
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