 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 января

13 января

Популярное

В Бурятии многодетные семьи получили льготы на авиабилеты

В Бурятии многодетные семьи получили льготы на авиабилеты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стоимость авиабилетов снижена до 21 апреля

В 2022 году из федерального бюджета выделено почти 17 млрд рублей на субсидирование перелетов для жителей Дальневосточного федерального округа внутри входящих в него регионов и в центральную часть России. Об этом в декабре прошлого года сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

2019 года был расширен список россиян, которые могут купить льготный авиабилет. Кроме студентов, пенсионеров и инвалидов такая возможность появилась и у многодетных семей.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии уже стартовали продажи субсидированных билетов. По направлению Новосибирск – Улан-Удэ льготные тарифы предоставляют молодым людям до 23-х лет, женщинам от 55-ти лет, мужчинам от 60-ти лет, а также гражданам с ограниченными возможностями и многодетным семьям.

На рейсы Москва – Улан-Удэ дешёвые билеты доступны для граждан Дальнего Востока.

Стоимость билетов Улан-Удэ – Москва будет снижена до 21 первого апреля. Совершить дешёвый полёт путём Улан-Удэ – Новосибирск можно до той же даты.

Помимо этого, из столицы Бурятии увеличивают количество рейсов в Хабаровск. По словам генерального директора международного аэропорта «Байкал» Дмитрия Гармаева, они будут выполняться 4 рейса в неделю по понедельникам, пятницам и субботам. Стоимость билета от 6 тысяч рублей.

Из аэропорта «Байкал» перелёты в Хабаровск выполняют две авиакомпании.

По данным минсоцзащиты Бурятии, в республике 26 442 многодетные семьи, в том числе в Улан-Удэ - 10 121, в них воспитывается 83 546 детей. Все они могут воспользоваться льготным тарифом на авиабилеты.
многодетные семьи авиаперевозки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Наушки поступил новый пожарный поезд
В Наушки поступил новый пожарный поезд
Общество, 14.01.2022
Ещё два появились на станциях в Иркутской области
В Иркутской области собираются объединить медучреждения Ангарска
В Иркутской области собираются объединить медучреждения Ангарска
Общество, 14.01.2022
Сокращения медицинского персонала не ожидается
В Бурятии многодетные семьи получили льготы на авиабилеты
В Бурятии многодетные семьи получили льготы на авиабилеты
Общество, 14.01.2022
Стоимость авиабилетов снижена до 21 апреля
В Бурятии завершился праздник Рождества Христова
В Бурятии завершился праздник Рождества Христова
Общество, 14.01.2022
Отдание праздника отметили особым богослужением
Шахматист из Бурятии примет участие в «Кубке Тигра» во Владивостоке
Шахматист из Бурятии примет участие в «Кубке Тигра» во Владивостоке
Общество, 14.01.2022
Кубок проводится ради привлечения внимания к проблеме сохранения тигров
В Бурятии танкисты начали курс вождения на современных Т-72Б3
В Бурятии танкисты начали курс вождения на современных Т-72Б3
Общество, 14.01.2022
На трассе создают условия, приближенные к реальному бою
Бывший узник концлагеря встретился со школьниками в Улан-Удэ
Бывший узник концлагеря встретился со школьниками в Улан-Удэ
Общество, 14.01.2022
Редактор газеты «Судьба» рассказал о своем детстве во время войны
Корвет «Алдар Цыденжапов» отразил попытку «авианалёта»
Корвет «Алдар Цыденжапов» отразил попытку «авианалёта»
Общество, 14.01.2022
Корабли Тихоокеанского флота провели тренировки по противовоздушной обороне
В Монголии отменён обязательный трёхдневный карантин
В Монголии отменён обязательный трёхдневный карантин
Общество, 14.01.2022
Всех граждан, прибывающих в страну, обязали проходить платное ПЦР-тестирование
Бывший руководящий налоговик из Улан-Удэ стал сторис-мейкером
Бывший руководящий налоговик из Улан-Удэ стал сторис-мейкером
Общество, 14.01.2022
Новые профессии осваивают бывшие госслужащие
Ледовый городок Читы поставили в пример властям Улан-Удэ
Ледовый городок Читы поставили в пример властям Улан-Удэ
Общество, 14.01.2022
Горожане жалуются на давку на горках в ледовом городке столицы Бурятии
Бывший бурятский сумоист стал последователем Довганя
Бывший бурятский сумоист стал последователем Довганя
Общество, 14.01.2022
Анатолий Михаханов учит улыбаться
В этом году в Байкал выпустят 450 млн личинок омуля
В этом году в Байкал выпустят 450 млн личинок омуля
Общество, 14.01.2022
В прошлом году был поставлен рекорд
Ангарчанин отсудил 300 тысяч у хозяина покусавшей его собаки
Ангарчанин отсудил 300 тысяч у хозяина покусавшей его собаки
Общество, 14.01.2022
Мужчина после нападения собаки испытывает постоянное нервное напряжение

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^