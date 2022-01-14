В Бурятии танкисты начали курс вождения на современных Т-72Б3

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На трассе создают условия, приближенные к реальному бою



На полигоне «Бурдуны» в Кяхтинском районе механики-водители мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Бурятии, приступили к отработке вождения танков Т-72Б3.



- Военные выполняют приёмы маневрирования на скоростной трассе, совершают маршрут в составе колонны на максимальных и минимально допустимых скоростях, выполняют повороты и развороты различной сложности. Здесь же проходят занятия по преодолению оврагов, искусственных и естественных препятствий, - сообщает пресс-служба ВВО.



На трассе разведка создаёт условия, приближенные к реальному бою, используя дымовые гранаты, взрывпакеты и холостые патроны.



Отмечается, что такие занятия развивают внимательность и концентрацию у водителей, а также позволяют оценить возможности боевой техники.



В курсе участвуют экипажи танков в полном составе. Таким образом, в вождении попрактикуются более 40 механиков-водителей танков. Занятия проводятся в преддверии отборочного этапа конкурса «Танковый биатлон».



