Бывший руководящий налоговик из Улан-Удэ стал сторис-мейкером

Новые профессии осваивают бывшие госслужащие



Владимир Бужинаев работал заместителем начальника межрайонной Федеральной налоговой службы. В прошлом году он ушёл с госслужбы, где проработал почти 28 лет. Бывший госслужащий уточнил в соцсети, что отдал работе в налоговых органах 27 лет, 11 месяцев и 1 день. Долго не думая, Бужинаев решил освоить востребованную онлайн-профессию, которая позволяет не сидеть целыми днями в офисе.



- Но жизнь продолжается, и первым делом, буквально на следующий день после увольнения, я решил освоить новую профессию. Недавно получил удостоверение о повышении квалификации по 144-часовой программе «Сторис-мейкер и контент-менеджер с нуля до уровня PRO», - поделился бывший налоговик.



По словам Бужинаева, теперь он специалист по SMM. Владимир научился монтировать видео, делать посты, сторис и рилз, ведёт личный блог в Инстаграм и помогает супруге вести бизнес-аккаунт.



Наверняка, он осуществил свою мечту, стал свободным от границ кабинета и обрел свободу перемещения. Всё чаще россияне стремятся освоить интернет-профессии, которые не привязаны к определённому месту жительства и освобождают от синдрома клерка.

