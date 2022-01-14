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Бывший руководящий налоговик из Улан-Удэ стал сторис-мейкером

Бывший руководящий налоговик из Улан-Удэ стал сторис-мейкером
Общество,  Фото:pexels.com
Новые профессии осваивают бывшие госслужащие

Владимир Бужинаев работал заместителем начальника межрайонной Федеральной налоговой службы. В прошлом году он ушёл с госслужбы, где проработал почти 28 лет. Бывший госслужащий уточнил в соцсети, что отдал работе в налоговых органах 27 лет, 11 месяцев и 1 день. Долго не думая, Бужинаев решил освоить востребованную онлайн-профессию, которая позволяет не сидеть целыми днями в офисе.

- Но жизнь продолжается, и первым делом, буквально на следующий день после увольнения, я решил освоить новую профессию. Недавно получил удостоверение о повышении квалификации по 144-часовой программе «Сторис-мейкер и контент-менеджер с нуля до уровня PRO», - поделился бывший налоговик.

По словам Бужинаева, теперь он специалист по SMM. Владимир научился монтировать видео, делать посты, сторис и рилз, ведёт личный блог в Инстаграм и помогает супруге вести бизнес-аккаунт.

Наверняка, он осуществил свою мечту, стал свободным от границ кабинета и обрел свободу перемещения. Всё чаще россияне стремятся освоить интернет-профессии, которые не привязаны к определённому месту жительства и освобождают от синдрома клерка.
работа налоговая инспекция

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